Россиян предупредили о возможном исчезновении ряда банков

«Эксперт РА»: в 2024 году число банков в России может сократиться на 15

В 2024 году число работающих в России банков может сократиться, а их прибыль — снизиться. О возможном исчезновении ряда организаций предупредили аналитики «Эксперт РА», их цитирует «Коммерсантъ».

Порядка 15 кредитных организаций могут уйти с рынка из-за плановой реорганизации, добровольной сдачи лицензии или ее отзыва, отмечают эксперты. Аналитики говорят о значительном потенциале объединения в секторе из-за жесткой конкуренции на фоне технологического отставания и отсутствия ярко выраженной бизнес-модели у большого числа организаций. При этом прибыль сектора в 2024 году может сократиться на 500 миллиардов с рекордных 3,3 триллиона рублей.

Отзыв лицензии может коснуться банков за пределами топ-100, у которых нет сильных точек роста и которые сильнее подвержены рискам регулирования и надзора. Подобные банки проигрывают конкуренцию в сегменте кредитования, поэтому они занимают иные ниши — как заявил финансовый эксперт Андрей Бархота, им приходится заниматься конвертацией денег в криптокошельки и транзитом денежных средств в рамках нелегального оборота.

21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у Киви Банка. Решение объяснили отсутствием реакции на нарушения, связанные с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Неделей позже, 28 февраля, регулятор лишил лицензии ООО КБ «Гефест» из Тверской области. Среди причин принятого решения ЦБ также указал нарушения требований антиотмывочного законодательства и законов, регулирующих банковскую деятельность.

Киви Банк занимал 89-е место в банковской системе по величине активов, «Гефест» — 336-е место.