Российский «Маршал Шапошников» прибыл в Катар

Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота России прибыл в Катар

Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) России прибыл в катарский порт Хамад, где примет участие в международной военно-морской выставке DIMDEX-2024. Об этом со ссылкой на пресс-службу ТОФ сообщает «Интерфакс».

«На причале состоялась церемония встречи российского боевого корабля, в которой приняли участие представители посольства Российской Федерации в Катаре, офицеры военно-морских сил принимающей стороны», — заявили в пресс-службе.

В феврале Минобороны России сообщило, что крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» ТОФ прибыли в Индию на международные учения MILAN 2024.