Ставший отцом в пятый раз Сергей Жуков ответил на вопрос о маткапитале

Ставший отцом в пятый раз Сергей Жуков заявил, что ничего не знает о маткапитале

Российский певец и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, который совсем недавно стал отцом в пятый раз, ответил на вопрос о материнском капитале. Об этом он сообщил в разговоре с «Пятым каналом».

Исполнитель признался, что никогда не был заинтересован в такой мере государственной поддержки, а также подчеркнул, что рожал детей не ради льгот.

«Я уже давал интервью на эту тему. Я вообще не знаю (о материнском капитале — прим. "Ленты.ру") и слава Богу. Я же не для этого рожаю детей, не для места на парковке и не для капитала», — заявил артист.

По словам певца, он осведомлен о том, что детям из многодетной семьи предоставляются бесплатные обеды в школах, а также возможность посещать спортивные секции.

В декабре прошлого года стало известно, что Жуков стал отцом в пятый раз. Супруга исполнителя Регина Бурд родила музыканту сына.