Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:49, 4 марта 2024Культура

Ставший отцом в пятый раз Сергей Жуков ответил на вопрос о маткапитале

Ставший отцом в пятый раз Сергей Жуков заявил, что ничего не знает о маткапитале

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский певец и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, который совсем недавно стал отцом в пятый раз, ответил на вопрос о материнском капитале. Об этом он сообщил в разговоре с «Пятым каналом».

Исполнитель признался, что никогда не был заинтересован в такой мере государственной поддержки, а также подчеркнул, что рожал детей не ради льгот.

«Я уже давал интервью на эту тему. Я вообще не знаю (о материнском капитале — прим. "Ленты.ру") и слава Богу. Я же не для этого рожаю детей, не для места на парковке и не для капитала», — заявил артист.

По словам певца, он осведомлен о том, что детям из многодетной семьи предоставляются бесплатные обеды в школах, а также возможность посещать спортивные секции.

В декабре прошлого года стало известно, что Жуков стал отцом в пятый раз. Супруга исполнителя Регина Бурд родила музыканту сына.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев очертил границы России, которые шире географических. Он привел в пример территории по обоим берегам Днепра

      Митя Фомин назвал отличительную черту русского человека

      Apple представила новый MacBook Air

      Расходы на продление семейной ипотеки оценили

      В России задумали снизить долю льготной ипотеки на новое жилье

      Ставший отцом в пятый раз Сергей Жуков ответил на вопрос о маткапитале

      Стало известно о взятках польских протестующих на границе с Украиной

      В России продлят семейную ипотеку

      Аналитики рассказали о проблемах российского рынка автомобильных грузоперевозок

      Популярный блогер раскрыл неожиданное последствие отказа от алкоголя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше