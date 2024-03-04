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15:13, 4 марта 2024Бывший СССР

В Армении рассказали о последствиях волны русофобии для Еревана

Экс-глава СНБ Армении Амбарцумян: волна русофобии будет иметь последствия

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Бывший исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Микаел Амбарцумян заявил о непредсказуемых последствиях, которые будет иметь для Еревана волна русофобии. Слова экс-главы спецслужб республики приводит Telegram-канал «Sputnik Армения».

«Размещение российских войск в Сюнике во время войны, создание каждой новой опорной точки, где развевался российский флаг, мы принимали с воодушевлением и чувством, что рядом с нами мощный союзник. Он был сдерживающей силой для противника», — рассказал Амбарцумян.

Как уточнил экс-руководитель СНБ Армении, Еревану нельзя быть неблагодарным по отношению к России, которая была стратегическим союзником республики. В отдельных случаях такое поведение властей страны похоже на предательство РФ, пояснил Амбарцумян.

Он также отметил, что от РФ можно было ожидать большего в контексте безопасности, тем не менее в Армении должны «знать и помнить», что усилиями России в 2020 году был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян назвал зависимость республики от России после 1991 года стратегической ошибкой.

На его слова отреагировали в МИД РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сожаление из-за принятого руководством Армении решения вести курс на ухудшение отношений с Россией.

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      Екатерина Грищенко
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