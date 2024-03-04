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16:30, 4 марта 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины переименовали улицу в честь нациста

В Никополе Днепропетровской области Украины назвали улицу в честь командира СС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Никополе Днепропетровской области местный городской совет принял решение о переименовании улицы Павлоградской. Ее назвали в честь нациста, командира одного из батальонов дивизии СС «Галиция» Петра Дяченко, рассказал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) глава Объединенного еврейского комитета Украины Эдуард Долинский.

«Горсовет Никополя переименовал улицу Павлоградскую в честь нацистского военного преступника, соучастника Холокоста, исполнителя карательных акций против мирного населения, командира 31-го батальона шуцманшафт СД, руководителя коллаборационистских подразделений», — говорится в публикации.

Долинский подчеркнул, что Дяченко был награжден Железным крестом за заслуги перед нацистской Германией.

Ранее об отношении властей Украины к участникам коллаборационистских подразделений эпохи Второй мировой войны высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, Киев в ближайшее время может начать «канонизировать бандеровцев».

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      Глеб Палехов
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