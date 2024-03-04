В Госдуме исключили возможность насильственной диспансеризации в России

В Госдуме исключили возможность проведения насильственной диспансеризации в РФ

Возможность проведения в России насильственной диспансеризации населения исключена, врач может лишь убедить пройти процедуру. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Федот Тумусов, сообщает в понедельник, 4 марта, радиостанция «Говорит Москва».

Ранее Минздрав анонсировал новое требование — обязывать медицинские организации приглашать на обследование пациентов, не обращавшихся к врачам свыше двух лет.

«Условно говоря, насильственной диспансеризация быть не может, но надо убеждать, чтобы они (пациенты — прим. «Ленты.ру») обязательно, в их же интересах, проходили диспансеризацию. Предполагаю, что они (Минздрав — прим. «Ленты.ру») проработали этот вопрос и алгоритм выявления людей, которые два года не проходили диспансеризацию, проработан», — сказал парламентарий.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России требует изменений модель коммуникации между врачом и пациентом. По его словам, в стране работает система здравоохранения, есть необходимое для этого оборудование, однако вопрос системы коммуникации с медиками пока остается открытым.