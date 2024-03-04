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12:08, 4 марта 2024Россия

В Кремле отказались говорить о похоронах Навального

Песков: Кремлю нечего больше сказать о похоронах Навального
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Кремлю нечего больше сказать о похоронах Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

1 марта Навального похоронили в Москве.

Пресс-секретарь отказался что-либо добавить к ранее данным комментариям, отметив, что в Кремле и раньше «немногое по этой теме говорили». «Считаем, что большего нам сказать нечего», — заключил он.

Согласно заявлению УФСИН России, Навальный почувствовал себя плохо 16 февраля в колонии «Полярный волк», где отбывал наказание. Прибывшие на место медики не смогли спасти его несмотря на проведение всех необходимых реанимационных мероприятий.

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      Алан Босиков
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