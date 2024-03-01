Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище

Алексея Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище

Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) похоронили в Москве на Борисовском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

Отпевание состоялось в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Собравшиеся сообщают, что позже, во время прощания, играли музыка из фильма «Терминатор — 2», а также песня Фрэнка Синатры «My Way».

Сегодня, 1 марта, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков напоминал россиянам об ответственности за незаконные несанкционированные акции. «Те, кто будут в них [акциях] участвовать, будут нести ответственность опять же в соответствии с действующим законом», — предупредил он.

Согласно заявлению УФСИН, 16 февраля Навальный почувствовал себя плохо. Прибывшие врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, врачи не смогли спасти его.

Навальный отбывал наказание в колонии «Полярный волк» в поселке Харп, куда его перевели из Владимирской области. Его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.