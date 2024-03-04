Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:12, 4 марта 2024Россия

В Петербурге усилят контроль после попадания БПЛА в жилой дом

Беглов заявил об усилении контроля после попадания БПЛА в жилой дом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге усилят контроль после попадания украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой дом. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, чьи слова приводит Telegram-канал «Говорит Москва».

Он также отметил, что глав районов начнут учить алгоритму действий при подобных чрезвычайных происшествиях.

«Люди не должны находиться на улице. Чиновники должны четко знать, куда они их будут размещать в случае необходимости», — подчеркнул градоначальник.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

2 марта украинский беспилотник врезался в жилой пятиэтажный дом на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга. По состоянию на 3 марта известно, что пострадали восемь человек.

В тот день город пытались атаковать семь БПЛА, целью которых было предприятие по сборке морских торпед. Помимо беспилотника, врезавшегося в дом, еще один сбили на территории нефтяного терминала в Большом порту города, остальные пять уничтожили в воздухе.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина не хочет переговоров с Россией о транзите газа. Власти собираются использовать газопровод для своих целей

      УЕФА разъяснил новый формат Лиги чемпионов

      Самостоятельно сделавшая мужу предложение женщина поделилась опытом

      Вооруженный мужчина взял в заложники пациентов больницы в Германии

      Назван способ отмыть чугунную батарею

      Политолог высказался о сумме долга Украины перед Западом

      Раскрыт дизайн нового iPhone SE

      Несколько районов Донецка попали под обстрел ВСУ

      Популярная певица отреагировала на свой конфуз в прямом эфире

      АвтоВАЗ оценил эффективность утильсбора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше