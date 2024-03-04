В Петербурге усилят контроль после попадания БПЛА в жилой дом

Беглов заявил об усилении контроля после попадания БПЛА в жилой дом

В Санкт-Петербурге усилят контроль после попадания украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой дом. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, чьи слова приводит Telegram-канал «Говорит Москва».

Он также отметил, что глав районов начнут учить алгоритму действий при подобных чрезвычайных происшествиях.

«Люди не должны находиться на улице. Чиновники должны четко знать, куда они их будут размещать в случае необходимости», — подчеркнул градоначальник.

2 марта украинский беспилотник врезался в жилой пятиэтажный дом на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга. По состоянию на 3 марта известно, что пострадали восемь человек.

В тот день город пытались атаковать семь БПЛА, целью которых было предприятие по сборке морских торпед. Помимо беспилотника, врезавшегося в дом, еще один сбили на территории нефтяного терминала в Большом порту города, остальные пять уничтожили в воздухе.