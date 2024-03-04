В России рассказали о разнице между дронами «Упырь» и «Пиранья»

Литовкин: поразившие Abrams БПЛА «Упырь» и «Пиранья» отличаются массой нагрузки

Российские FPV-дроны «Упырь» и «Пиранья», с помощью которых российские военные поразили американские танки Abrams в зоне специальной военной операции, отличаются массой полезной нагрузки. О разнице между беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

«Разницы между ними принципиальной нет. Они одной и той же классификации — дроны, созданные практически энтузиастами: один собирается на Урале, другой в Ульяновске. И тот, и другой — квадрокоптеры. Только FPV-дрон "Упырь" может поднимать в воздух где-то 2,5-3 килограмма, а FPV-дрон "Пиранья" — до 4,5 килограмма», — сказал он.

Также аппараты отличаются дальностью действия: «Упырь» поражает цели на расстоянии 10-12 километров, а «Пиранья» может пролететь до 15 километров.

По словам Литовкина, главным преимуществом таких аппаратов является простота сборки и относительно низкая стоимость.

В феврале представитель предприятия, которое выпускает аппараты «Упырь», сообщил, что в зону спецоперации отправили первые партии беспилотников с тепловизионными камерами.