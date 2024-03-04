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14:32, 4 марта 2024Наука и техника

В России сравнили использование танка «Армата» и истребителя F-22

Подберезкин: танк «Армата» и истребитель F-22 не используются по одной причине

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский танк Т-14 «Армата» и американский истребитель F-22 практически не используются сторонами по одной причине. Ее в эфире радио Sputnik раскрыл военный эксперт Алексей Подберезкин.

«Это танк командирский, с помощью которого управляют достаточно большим количеством танков — батальоном, а может быть, и больше. Поэтому его применение в том виде военных действий, как это сейчас происходит, вряд ли целесообразно», — сказал эксперт.

Для сравнения эксперт привел ситуацию с американским истребителем F-22. «Скажем, в США дорогущий истребитель пятого поколения F-22 Raptor сейчас практически не используется просто в силу того, что один самолетный вылет стоит сотни тысяч долларов», — уверяет Подберезкин.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» не используется в зоне специальной военной операции из-за своей высокой стоимости.

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      Иван Потапов
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