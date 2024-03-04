Чемезов объяснил отсутствие Т-14 «Армата» в зоне СВО

Чемезов: танк Т-14 «Армата» не используется в зоне СВО из-за высокой стоимости

Новейший российский танк Т-14 «Армата» не используется в зоне специальной военной операции (СВО) из-за своей высокой стоимости, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом сообщает РИА Новости.

«По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время необходимы средства на создание новых и более дешевых танков.

Чемезов также подтвердил, что Т-14 «Армата» стоит на вооружении Российской армии.

В феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с президентом страны Владимиром Путиным, ранее назвавшим российский Т-90М «Прорыв», использующийся в зоне СВО, лучшим в мире танком.