Медведев назвал лучший в мире танк

Медведев согласился с Путиным, назвавшим Т-90М «Прорыв» лучшим в мире танком

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с президентом страны Владимиром Путиным, ранее назвавшим российский Т-90М «Прорыв», использующийся в зоне специальной военной операции (СВО), лучшим в мире танком. Об этом он рассказал на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«Я хотел бы полностью разделить эту позицию. Все мои разговоры с теми, кто принимает участие в СВО, как на полигонах, так и на линии боевого соприкосновения, доказывают, что это именно так», — сказал Медведев.

По его словам, вернувшиеся с передовой боевые офицеры часто просят помочь получить Т-90М «Прорыв». «Это очень хорошее оружие», — отметил зампреда Совбеза.

Медведев добавил, что в ходе СВО другие не только Т-90М «Прорыв», но и другие российские танки, особенно модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М, показали себя лучше, чем западные.

Ранее Путин во время посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле назвал Т-90М «Прорыв» лучшим в мире танком. Тогда же глава государства поблагодарил коллектив предприятия за выпуск качественной техники для СВО.