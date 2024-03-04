Нахождение «Армата» на вооружении ВС России подтвердили

Чемезов: танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении ВС России

Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Осенью специалисты Военной академии материально-технического обеспечения (ВАМТО) имени генерала армии Андрея Хрулева спроектировали бронированный топливозаправщик на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

В сентябре военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, что в танках Т-14 «Армата» доработают электронику по опыту специальной военной операции. По его словам, после доработки танки планируют запустить в серию.