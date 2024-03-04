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06:03, 4 марта 2024Наука и техника

Нахождение «Армата» на вооружении ВС России подтвердили

Чемезов: танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении ВС России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Осенью специалисты Военной академии материально-технического обеспечения (ВАМТО) имени генерала армии Андрея Хрулева спроектировали бронированный топливозаправщик на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

В сентябре военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, что в танках Т-14 «Армата» доработают электронику по опыту специальной военной операции. По его словам, после доработки танки планируют запустить в серию.

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      Юлия Мискевич
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