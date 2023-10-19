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16:49, 19 октября 2023Наука и техника

В России спроектировали топливозаправщик на базе «Арматы»

Специалисты ВАМТО спроектировали бронированный топливозаправщик на базе «Арматы»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения (ВАМТО) имени генерала армии Андрея Хрулева спроектировали бронированный топливозаправщик на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Машина позволит доставлять горючее на передний край даже под огнем противника. Об этом говорится в описании полезной модели к патенту, пишет ТАСС.

В документе отметили, что цистерна для горючего и технологическое оборудование топливозаправщика установлены и жестко зафиксированы внутри бронекорпуса тяжелой боевой машины пехоты Т-15 на базе платформы «Армата».

«Особенность бронирования данного топливозаправщика заключается в расположении экипажа с органами управления в изолированной бронекапсуле, отделенной от остальной части бронированной переборкой. Отсек моторно-трансмиссионного отделения также отделен бронированной переборкой от технологического оборудования. Предположительно, это делает бронированный топливозаправщик необычайно живучим даже в случае множественных повреждений брони», — говорится в описании.

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Разработчики предложили использовать для бронирования машины новую бронесталь с керамическими вставками, которая поглощает энергию снаряда за счет разрушения керамического элемента. Машина предназначена для подвоза и заправки горючим в районах ведения активных боевых действий с применением тяжелого вооружения.

В сентябре военный эксперт Виктор Мураховский сообщил, что в танках Т-14 «Армата» доработают электронику по опыту специальной военной операции. По его словам, после доработки танки планируют запустить в серию.

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    Даниил Иринин
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