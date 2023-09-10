В танках «Армата» доработают электронику по опыту спецоперации

Военный эксперт Мураховский: в «Арматах» доработают электронику по опыту СВО

Военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский сообщил, что в танках Т-14 «Армата» доработают электронику по опыту специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

«После этого их планируется запустить в серию и со следующего года начать поставлять в войска», — уточнил он.

Мураховский отметил, что танк сыграет ведущую роль не поле боя, он будет действовать в единых формированиях с тяжелой боевой машиной пехоты Т-15 «Барбарис», созданной на платформе «Армата».

Предполагается, что эту технику будут поддерживать бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16 на той же универсальной гусеничной платформе.

Мураховский подчеркнул, что не только качество, но и количество имеет значение, поэтому следует налаживать серийное производство с дальнейшим снижением себестоимости.

В июле ТАСС со ссылкой на источник в ОПК сообщал, что российская группировка войск «Юг» применяла «Армату» в ходе СВО. Он отметил, что несколько машин участвовали в бою.

