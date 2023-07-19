Стало известно о применении танков «Армата» на Украине

ТАСС: группировка войск «Юг» применила в бою новейшие российские танки Т-14 «Армата»

Российская группировка войск «Юг» применяла в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине новейшие танки Т-14 «Армата». Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он пояснил, что несколько боевых машин «участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк». Позднее эти танки были выведены с передовой, добавил собеседник агентства.

Официально о применении «Арматы» в зоне СВО не сообщалось.

Другой источник уточнил, что танк поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. "По его словам, испытания «Арматы» еще продолжаются.

17 мая американский журнал Military Watch Magazine (MWM) писал, что Т-14 «Армата» заметили в зоне проведения СВО. Издание обратило внимание на видео в западных социальных сетях, на котором заметно, как танк ведет огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Изучив ролик, MWM заключил, что Т-14 «Армата» демонстрирует исключительную живучесть, а его снаряды способны поразить любую боевую машину ВСУ.