В США рассказали об участии российского танка «Армата» в боевых действиях

MWM: российский танк Т-14 «Армата» принял участие в боевых действиях в зоне СВО

Российский танк Т-14 «Армата» принял участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказывает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на видео, опубликованное 16 мая в западных социальных сетях, на котором заметно, как танк ведет огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Изучив ролик, MWM заключил, что Т-14 «Армата» демонстрирует исключительную живучесть, а ее снаряды способны поразить любую боевую машину ВСУ.

«Необитаемая башня позволяет разместить весь экипаж в отдельном, хорошо защищенном отсеке. Неуязвимости способствует и лобовая броня толщиной свыше 900 миллиметров в сочетании с динамической защитой "Малахит" и активной защитой "Афганит"», — говорится в публикации.

В мае обозреватель Le Figaro Шарль Лекурье заявил, что западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не справятся с российским Т-14 «Армата» в случае боевого столкновения в ходе СВО.