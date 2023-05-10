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19:25, 10 мая 2023Интернет и СМИ

Раскрыта судьба западных танков при их боевом столкновении с российскими

Le Figaro: Россия применила технологически революционный танк «Армата» в СВО на Украине

Фото: Inquam Photos / Reuters

Западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не справятся с российским Т-14 «Армата» в случае боевого столкновения в ходе специальной военной операции на Украине. Такое мнение в колонке для Le Figaro выразил обозреватель издания Шарль Лекурье, который также раскрыл дальнейшую судьбу российской разработки в Вооруженных силах.

«Это новый боевой танк, который является тем самым неизвестным слагаемым в уравнении для западной разведки. О нем военные эксперты почти ничего не знают», — написал Лекурье о российской разработке, припомнив мнение Международного института стратегических исследований о том, что Т-14 «Армата» станет основной силой в танковых войсках страны.

Кроме того, Лекурье назвал танк прорывом в сравнении с другой российской бронетехникой, а также напомнил, что технологически революционный танк уже применили в ходе специальной военной операции. Он предположил, что в дальнейшем военное руководство страны будет использовать «Армату» в связке с боевыми машинами пехоты.

Ранее американский офицер в отставке Брент Иствуд восхитился российским танком Т-14 «Армата». По его словам, Т-14 обладает интересными особенностями. В частности, экипаж из трех человек не размещается в башне, а находится в бронированной камере в передней части корпуса.

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Олег Давыдов
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