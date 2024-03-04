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14:39, 4 марта 2024Наука и техника

В Якутии начали вывозить фрагменты «Союза-2»

В Якутии начали вывозить фрагменты отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Работы по вывозу фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2» начали в Вилюйском районе Якутии. Об этом сообщила пресс-служба региональной службы спасения, передает РИА Новости.

«В ходе облета рабочей группой был обнаружен один из фрагментов ракеты-носителя (бак горючего), 2 марта распиленные фрагменты весом около одной тонны были доставлены на вертолетную площадку, откуда на вертолете были эвакуированы. Далее они будут доставлены в пункт назначения, где каждый фрагмент представителями АО "ЦЭНКИ" нумеруется, фиксируется. После чего складируются в транспортные контейнеры и направляются для дальнейшей утилизации», — приводят в сообщении слова заместителя начальника аэромобильного поисково-спасательного подразделения Павла Алексеева.

Ранее сообщалось, что в Якутии, на территорию которой падают фрагменты отделяющихся от «Союза» частей, началась подготовка к пуску «Союза» с космодрома Восточный. Спасатели, оснащенные оборудованием для распиловки и вывоза фрагментов носителя, организуют их вывоз.

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В конце февраля в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4 отделился от разгонного блока «Фрегат» и успешно выведен на нужную околоземную орбиту. «Союз-2.1б», который нес «Метеор», а также 18 российских и иностранных космических аппаратов, стартовал 29 февраля.

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