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18:15, 4 марта 2024Россия

Вассерман заявил о бесполезности заставлять подростков соблюдать обет целомудрия

Вассерман заявил, что бесполезно заставлять подростков соблюдать обет целомудрия
Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман заявил, что принуждать подростков к соблюдению обета целомудрия, идею которого ранее предложил священник из Выборга Игорь Аксенов, опасно, поскольку такие меры могут привести к правовому нигилизму. Об этом сообщает «Газета.ру».

«А как вы добьетесь соблюдения этого обета? Я думаю, что предложить людям брать на себя добровольные обеты еще имеет смысл. А вот принуждать к чему-то подобному, на мой взгляд, опасно, ибо может способствовать так называемому правовому нигилизму, то есть представлению именно о том, что законы соблюдать необязательно», — пояснил парламентарий.

Ранее Аксенов предложил внедрить среди подростков торжественный обет и кольца целомудрия. Он отметил, что целомудрие как дисциплину надо преподавать в российских школах, а также рассказал о преимуществах воздержания от половой жизни до брака.

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