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11:42, 4 марта 2024Экономика

Власти Крыма подали иск к Украине на 3,1 триллиона рублей из-за энергоблокады

Суд Крыма принял иск о взыскании с Украины на ₽3,1 трлн из-за энергоблокады

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины более трех триллионов рублей из-за энергоблокады. Иск против Украины подал Госсовет полуострова. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

«Объем наших претензий составляет более 3,156 триллиона рублей. Для нас это очень значимое событие, серьезный результат проделанной нами работы», — написал он.

По словам Константинова, Госсовет Крыма продолжит составлять иски против Украины и сделает все, чтобы довести эту работу до логического завершения. Он подчеркнул, что структура намерена подсчитать весь нанесенный ущерб до копейки.

Ранее Константинов заявил, что в рамках судебного процесса на полуострове определят полный список организаторов и исполнителей водной блокады полуострова, устроенной Украиной.

В феврале сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов оценил потери из-за энергетической блокады. Энергетическая блокада Крыма после 2014 года нанесла полуострову ущерб в размере 3 156 605 рублей.

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      Варвара Кошечкина
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