Врач оценила заявления о вреде гель-лака для ногтей

Дерматолог Петрова: сертифицированный гель-лак не портит ногтевую пластину

Гель-лак, если он сертифицирован, не портит ногтевую пластину, однако безопасность процедуры зависит не только от качества материалов, рассказала дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Петрова. Заявления о потенциальном вреде гель-лака для ногтей врач оценила в беседе с «Лентой.ру».

Петрова отметила, что питание ногтей происходит за счет находящихся под кутикулой и в ногтевом ложе капилляров, а сама их поверхность состоит из ороговевших клеток, поэтому не нужно бояться, что они «не дышат». При этом, отметила врач, часто к последствиям в виде расслоения и истончения ногтевой пластины приводит самостоятельное снятие геля-лака в домашних условиях, так как вместе с покрытием срывается и верхний слой ногтя.

Дерматолог также указала на то, что женщины переживают о безопасности ламп для высушивания гель-лака в контексте меланомы — рака кожи и ногтей. Петрова объяснила, что используемые в салонах UV-лампы и LED-лампы излучают преимущественно лучи типа A (UVA) — длинноволновые лучи ультрафиолета, ассоциирующиеся с повышением риска возникновения злокачественных образований кожи. «Перед процедурой желательно наносить на руки и пальцы солнцезащитное средство с защитой от UVB и UVA лучей, вне зависимости от того, какую лампу будет использовать мастер — ультрафиолетовую или LED. Средство также поможет защитить кожу от фотостарения. На время полимеризации покрытия в лампе рекомендовано также использовать специальные перчатки с отверстиями для кончиков пальцев с защитой от ультрафиолетового излучения», — объяснила она.

При проведении маникюра с покрытием один раз в две недели и использовании мер защиты процедура остается безопасной, утверждает собеседница «Ленты.ру».

Чтобы дополнительно свести к минимуму риски, связанные с процедурой, нужно сразу доставать руку из лампы, если появилось ощущение, что ногти «печет» или «жжет». Жжение, объяснила Петрова, возникает из-за нагревания материала во время его полимеризации — застывания. Необходимо сказать о своих ощущениях мастеру, чтобы он убавил мощность устройства, так как систематическое перегревание может приводить к онихолизису — полному или частичному отделению ногтя от ногтевого ложа, предупредила врач.

В осенне-зимний период она посоветовала отказаться от педикюра с гель-лаком. Закрытая зимняя обувь, особенно узкая и жесткая, всегда оказывает большое давление на стопы и ногти, а в сочетании с гель-лаком на ногтях, давление может стать еще сильнее и впоследствии привести к онихолизису, врастанию ногтей или отрыву ногтя от ногтевого ложа. Если все же делать педикюр с гель-лаком в холодное время года, то стоит каждые две недели его обновлять, чтобы убирать длину и контролировать состояние ногтей, добавила Петрова.

При отсутствии жалоб делать перерывы в ношении стойкого покрытия не обязательно. Главное — выбрать квалифицированного мастера, который использует в своей работе качественные материалы, а также соблюдать меры предосторожности при проведении процедуры Светлана Петрова. врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье»

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