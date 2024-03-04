Врач развеял распространенный миф о сахарном диабете

Врач Мясников развеял миф, что диабет развивается только при употреблении сахара

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сахарный диабет грозит людям, употребляющим много быстрых углеводов. Популярный миф о том, что эта болезнь может развиться только при чрезмерном употреблении сахара, он развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Это самый распространенный миф, что сахарный диабет только у сладкоежек», — рассказал специалист. По словам медика, диабет развивается у тех людей, которые едят высококалорийную пищу, богатую быстрыми углеводами, сахар в том числе. «Очень важна не только общая калорийность, очень важны именно эти быстрые калории: белый хлеб, белые макароны, белый рис», — перечислил врач провоцирующие диабет продукты.

Доктор объяснил, что рацион питания влияет на изменение чувствительности к инсулину, что, в свою очередь, ведет к диабету. «А дальше к онкологии, к ожирению и всем остальным вещам», — заключил врач.

Ранее Мясников развеял еще один миф о сахарном диабете. Доктор заявил, что диабет второго типа может появиться даже при нормальном весе, а не только при избыточной массе тела.