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10:15, 4 марта 2024Бывший СССР

ВСУ перебросили резервы под Авдеевку для обороны

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ перебросили резервы под Авдеевку

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили резервы в район села Бердычи под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины бросили под Бердычи свои резервы — несколько подразделений. Пытаются удержать линию обороны», — сказал он.

Кимаковский добавил, что на этом участке фронта украинская армия несет большие потери.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко сообщил, что у украинских войск при отступлении из Авдеевки не было оборонительных укреплений, на которых можно было бы закрепиться. По его словам, именно это и стало главной проблемой при сдаче города.

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      Алевтина Запольская
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