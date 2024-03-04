ВСУ перебросили резервы под Авдеевку для обороны

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ перебросили резервы под Авдеевку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили резервы в район села Бердычи под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины бросили под Бердычи свои резервы — несколько подразделений. Пытаются удержать линию обороны», — сказал он.

Кимаковский добавил, что на этом участке фронта украинская армия несет большие потери.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко сообщил, что у украинских войск при отступлении из Авдеевки не было оборонительных укреплений, на которых можно было бы закрепиться. По его словам, именно это и стало главной проблемой при сдаче города.