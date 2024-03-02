В Киеве назвали главную проблему ВСУ при отступлении из Авдеевки

Депутат Рады Костенко: ВСУ при сдаче Авдеевки не имели оборонительных укреплений

У украинских войск при отступлении из Авдеевки не было оборонительных укреплений, на которых можно было бы закрепиться. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает радио New Voice.

По его словам, именно это и стало главной проблемой при сдаче города. Костенко отметил, что военным было трудно переходить к обороне. «Они должны были быть подготовлены таким образом, чтобы были позиции. Отходившие войска должны были зайти за обороняющиеся войска», — указал он.

Ранее украинские солдаты рассказали о растерянности командования из-за скорой сдачи Авдеевки. По их словам, теперь войска вынуждены в ускоренном темпе возводить оборонительные укрепления на западе от населенного пункта.

Авдеевка перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города.