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13:44, 4 марта 2024Культура

Жена больного деменцией Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии

Жена больного деменцией Брюса Уиллиса опровергла слухи о страданиях мужа

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Жена больного деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса, модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала о его состоянии. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Хеминг-Уиллис опровергла появившиеся в СМИ слухи о страданиях супруга. «В заголовке говорится, что мой муж больше не радуется. Я могу сказать вам, что это далеко от истины», — написала она.

Супруга артиста отметила, что подобная информация от журналистов запугивает людей. По словам Хеминг-Уиллис, в их семейной жизни достаточно «любви, поддержки и радости», несмотря на большое количество печали.

О прогрессирующей деменции Уиллиса стало известно осенью 2023 года. После этого экс-супруга артиста Деми Мур, Хеминг и дочери Уиллиса организовали круглосуточный уход за ним.

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      Мария Рюрикова
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