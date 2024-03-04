Звезда «Великолепного века» признался в любви к России

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит признался в любви к России

Звезда сериала «Великолепный век», турецкий актер Бурак Озчивит во время Всемирного фестиваля молодежи признался в любви к России. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Актер сообщил, что много раз приезжал в Россию, когда работал моделью. По его словам, за последние десять лет в стране произошли колоссальные изменения. «Но любовь и энергетика русских людей остались прежними. Мне кажется, самое главное — то, что они чувствуют. Мне кажется, я всегда буду с Россией», — сказал он.

Артист добавил, что хотел бы приезжать в Россию как можно чаще. «Только здесь я получаю положительные эмоции», — подчеркнул Озчивит.

Ранее актер заявил, что России и Турции пора создать совместный сериал. По его словам, если страны смогут снять первый сериал в России, то потом это пойдет потоком.

Озчивит прилетел в Россию 20 февраля. В Москве он провел концерт и встречу с поклонниками.