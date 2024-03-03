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17:22, 3 марта 2024Культура

Звезда «Великолепного века» высказался о совместном с Россией сериале

Звезда «Великолепного века» Озчивит предложил России создать совместный сериал
Бурак Озчивит

Бурак Озчивит. Кадр: сериал «Королёк — птичка певчая»

Звезда сериала «Великолепный век», турецкий актер Бурак Озчивит во время Всемирного фестиваля молодежи заявил, что России и Турции пора создать совместный сериал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам актера, если страны смогут снять первый сериал в России, то потом это пойдет потоком. Озчивит отметил, что Россия — самый ближайший сосед Турции. «Я считаю, что добрососедство — самое важное, что может быть в нашей жизни», — отметил артист.

Озчивит прилетел в Россию 20 февраля. В Москве он провел концерт и встречу с поклонниками. Во время встречи турецкий актер спел русскую народную песню «Калинка».

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