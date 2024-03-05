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18:14, 5 марта 2024Наука и техника

Apple захватила еще один рынок электроники

TrendForce: Apple стала лидером рынка мониторов 5K с долей 90 процентов

Фото: Ashish Vaishnav / Globallookpress.com

Компания Apple оказалась почти единоличным игроком на рынке дорогих мониторов. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты сослались на отчет компании TrendForce, специалисты которой оценили глобальный рынок мониторов. Аналитики отметили, что корпорация Apple захватила сегмент дорогих мониторов, имеющих разрешение 5К — ей принадлежит доля 90 процентов. Это еще один рынок, на котором американский IT-гигант стал лидером — ранее специалисты IDC рассказали, что Apple лидировала на рынке планшетов с долей 40,6 процента.

В материале говорится, что некоторые бренды тоже представили свои 5K-мониторы, однако они пользуются небольшим спросом из-за высокой стоимости. Ежемесячные поставки мониторов с высоким разрешением оценили в 20-30 тысяч единиц.

Также аналитики TrendForce рассказали, что поставки мониторов в 2023 году сократились на 7,3 процента. Объем поставок в 125 миллионов единиц оказался ниже допандемического уровня, что в немалой степени связано с нынешним глобальным экономическим кризисом. Однако в 2024 году специалисты предсказали рост рынка на 2 процента.

Ранее инсайдеры издания 91Mobiles рассказали, что новый смартфон серии Apple iPhone SE получит увеличенный дисплей и USB-C. Девайс, запланированный на 2025 год, также будет иметь одинарную камеру и Face ID с «монобровью».

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      Андрей Ставицкий
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