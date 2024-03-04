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20:54, 4 марта 2024Наука и техника

Раскрыт дизайн нового iPhone SE

91Mobiles: iPhone SE получит одинарную камеру, датчик Face ID и USB-C

Фото: Mike Segar / Reuters

Новый смартфон серии Apple iPhone SE получит увеличенный дисплей и USB-C. Об этом сообщает издание 91Mobiles.

Специалисты медиа создали компьютерное изображение будущего устройства на основе раскрытого отчета инсайдера. Из него следует, что SE четвертого поколения будет иметь 6,1-дюймовый дисплей с «монобровью» — вырезом под биометрический датчик Face ID, который существует в смартфонах Apple с 2017 года.

Также аппарат получит одинарную камеру, как и все девайсы серии SE. Размеры нового девайса почти идентичны параметрам iPhone 14, вышедшего в 2022 году — устройство будет иметь длину 147 миллиметров, ширину 71,5 миллиметров и толщину 7,7 миллиметра.

Кроме того, iPhone SE выйдет с портом USB-C. В 2023 году Apple представила первые смартфоны, которые получили универсальный разъем вместо проприетарного Lightning. По оценкам журналистов 91Mobiles, новый SE должен выйти в начале 2025 года.

Первый iPhone SE был представлен в начале 2016 года. В 2020 году компания выпустила SE второго поколения, третье поколения показали в 2022 году.

В середине февраля инсайдеры издания The Elec сообщили, что корпорация Apple запланировала выпуск четвертого поколения iPhone SE на начало 2025 года. Аппарат представят в марте или апреле.

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      Андрей Ставицкий
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