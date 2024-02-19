Раскрыты сроки выхода iPhone SE

The Elec: новое поколение iPhone SE выйдет в начале 2025 года

Корпорация Apple запланировала выпуск четвертого поколения iPhone SE на начало 2025 года. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Источники медиа узнали, что компания Apple провела переговоры относительно поставок дисплеев для SE с поставщиками. Представители IT-гиганта контактировали с Samsung Display и BOE, а также малоизвестным производителем передних панелей Tianma.

Уточняется, что стоимость компонентов удовлетворила Apple и компания запланировала сроки выхода устройства на первую половину 2025 года. Источники не раскрывают, какую матрицу получит дисплей — IPS или OLED.

По мнению журналистов издания Appleinsider, новый iPhone может получить OLED-дисплей. Также скорее всего девайс будет иметь дизайн iPhone 13 или iPhone 14. В связи с этим Apple сможет сэкономить, используя корпусы списанных или переработанных устройств для сборки новых смартфонов.

Также если анонс SE состоится в начале 2025 года, то компания может представить его в марте или апреле. Третье поколение SE выпустили в марте 2022 года, второе — апреле 2020 года, первое — марте 2016 года.

В начале февраля известный инсайдер Маджину Бу рассказал, что новый смартфон серии iPhone SE будет иметь дизайн будущего iPhone 16. Также девайс получит Dynamic Island.