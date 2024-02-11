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06:32, 11 февраля 2024Наука и техника

Раскрыты подробности нового iPhone SE

Новый iPhone SE получит 6,1-дюймовый дисплей, Dynamic Island и одинарную камеру

Фото: Unsplash

Новый смартфон серии iPhone SE будет иметь дизайн будущего iPhone 16. Подробности устройства в своем X раскрыл известный инсайдер Маджину Бу.

По словам специалиста, в Apple запланировали, что новое поколение смартфона SE получит примерно такой же дизайн, что и iPhone 16, который еще находится в разработке. Девайс будет иметь габариты iPhone Xr, то есть получит дисплей на 6,1 дюйма. Актуальный iPhone SE 3 имеет 4,7-дюймовый экран.

Также новый аппарат выйдет с Dynamic Island — «островком» на экране, который заменил собой «монобровь». Впервые этот элемент появился на iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в 2022 году. Все смартфоны актуальной серии iPhone 15 получили Dynamic Island. Кроме того, Маджину Бу выяснил, что SE будет иметь одинарную камеру с разрешением 48 мегапикселей.

Актуальный iPhone SE вышел весной 2022 года. Аппарат получил 4,7-дюймовый IPS-дисплей, физическую кнопку Home с Touch ID, процессор A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей. Первое поколение SE появилось в начале 2016 года.

В июле источники издания The Elec рассказали, что корпорация Apple перенесла выход нового iPhone SE из-за проблем своего поставщика. Считается, что следующее поколение SE появится не раньше 2025 года.

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      Андрей Ставицкий
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