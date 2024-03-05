«Авангард» оказался в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф КХЛ

«Авангард» обыграл «Ладу» и оказался в шаге от выхода в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» на выезде обыграл тольяттинскую «Ладу» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 5 марта, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Рид Буше, еще одну шайбу забросил Валентин Пьянов. У хозяев гол на счету Доната Стальнова.

«Авангард» одержал третью победу подряд над «Ладой» и оказался в шаге от выхода в 1/4 финала КХЛ. Четвертая встреча пройдет в Тольятти 7 марта.

«Авангард» завоевал Кубок Гагарина в 2021 году. «Лада» никогда не выигрывала трофей.