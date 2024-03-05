Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
2:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Торпедо
1:4
3-й период
live
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
ЦСКА
63:66
4-я четверть
live
УНИКС
Единая лига ВТБ|Группа А
Бавария
Сегодня
23:00 (Мск)
Лацио
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
20:19, 5 марта 2024Спорт

«Авангард» оказался в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф КХЛ

«Авангард» обыграл «Ладу» и оказался в шаге от выхода в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Омский «Авангард» на выезде обыграл тольяттинскую «Ладу» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 5 марта, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Рид Буше, еще одну шайбу забросил Валентин Пьянов. У хозяев гол на счету Доната Стальнова.

«Авангард» одержал третью победу подряд над «Ладой» и оказался в шаге от выхода в 1/4 финала КХЛ. Четвертая встреча пройдет в Тольятти 7 марта.

«Авангард» завоевал Кубок Гагарина в 2021 году. «Лада» никогда не выигрывала трофей.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Глава СВР высказался о причине смерти Навального

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала фото в бикини

      Нарышкин указал на виновных в подрыве «Северных потоков»

      Жительница Часова Яра обвинила ВСУ в использовании людей в качестве живого щита

      Глава СВР заявил о подготовке США сил для подрывной работы против России

      Рубль подорожал после публикации данных Минфина

      В СВР предупредили об угрозе из-за слов Макрона об отправке войск на Украину

      Мужчина трижды изнасиловал возлюбленную и скрывался 19 лет

      Нарышкин заявил об отсутствии сомнений в победе России в спецоперации

      Экс-генсек НАТО упрекнул Макрона за «болтовню» и раскритиковал Шольца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше