Азербайджан подпишет с Россией документы о развитии КПП на границе

Азербайджан анонсировал подписание с РФ документов о развитии КПП на границе

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов анонсировал подписание документов о сотрудничестве с Россией в сферах туризма, культуры и развития контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе. Об этом он высказался по итогам встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

По его словам, они станут значимым дополнением к «солидной договорно-правовой базе» двух стран, насчитывающей свыше 260 подписанных документов.

Ранее депутат азербайджанского парламента Фазаил Агамалы заявил о необходимости проведения военной операции в лишенной тяжелого вооружения Армении, чтобы присоединить к территории Азербайджана восемь сел.