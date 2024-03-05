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19:18, 5 марта 2024Бывший СССР

Азербайджан подпишет с Россией документы о развитии КПП на границе

Азербайджан анонсировал подписание с РФ документов о развитии КПП на границе

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов анонсировал подписание документов о сотрудничестве с Россией в сферах туризма, культуры и развития контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе. Об этом он высказался по итогам встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

По его словам, они станут значимым дополнением к «солидной договорно-правовой базе» двух стран, насчитывающей свыше 260 подписанных документов.

Ранее депутат азербайджанского парламента Фазаил Агамалы заявил о необходимости проведения военной операции в лишенной тяжелого вооружения Армении, чтобы присоединить к территории Азербайджана восемь сел.

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