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07:32, 5 марта 2024Силовые структуры

Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении льва на 14-летнюю россиянку

Глава СК запросил доклад по делу о нападении льва на девочку в Саратове

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении льва на 14-летнюю девочку в Саратове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Саратовской области доложить ему о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах.

Ранее стало известно, что по факту произведшего возбуждено дело по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ. Сотрудники СКР осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и планируют назначить необходимые судебные экспертизы.

Хищник содержался в вольере на саратовском предприятии. 2 марта он напал на проходившую мимо девочку. Несовершеннолетнюю доставили в больницу с травмами рук. Медики оказали ей необходимую помощь.

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      Екатерина Кашурникова
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