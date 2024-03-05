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09:05, 5 марта 2024Путешествия

Блогер описал зимние дороги в Швеции фразой «нет такой грязищи, как в России»

Фото: Emma-Sofia Olsson / TT News Agency / Reuters

Тревел-блогер побывал в Швеции и удивился красоте местных зимних дорог, на которых «нет такой грязищи, как в России». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

«Так вот и на трассах вне города, и в самих городах дороги зимой выглядят…красиво. Красиво, чисто, со снегом белого цвета. И с чистыми машинами на них. Без привычной для России черно-серой каши, грязищи и обледеневших бугров снега и льда всех возможных оттенков грязного», — такими фразами описал шведские дороги россиянин.

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Путешественник объяснил это тем, что в Швеции зимой не посыпают дороги и улицы реагентами. Он пояснил, что соль не превращает снег в грязь, она также не накапливается на тротуарах, обочинах, домах и машинах.

По словам автора публикации, шведы борются с гололедом в городах «поразительно простым и одновременно сложным способом» — улицы посыпают гранитной крошкой.

«И едва снег растает, городские службы тут же собирают крошку специальными машинами-пылесосами. И так каждый раз после таяния снега, а затем снова посыпают. По 10 раз за зиму», — рассказал россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Монголии, проехал по стране на машине и назвал местные дороги «полной жестью». Путешественник пожаловался, что они узкие, с трещинами и ямами, с обкрошившимися краями, часто без обочин, с поплывшим местами асфальтом и буграми.

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      Марина Черняк
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