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19:56, 5 марта 2024Спорт

CAS сократил четырехлетнюю дисквалификацию экс-первой ракетки мира в пять раз

CAS сократил четырехлетнюю дисквалификацию Симоны Халеп до девяти месяцев
Симона Халеп

Симона Халеп. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп успешно обжаловала четырехлетнюю дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщается на сайте CAS.

По мнению суда, Халеп смогла доказать попадание допинга в ее организм через загрязненную БАД. В CAS решили, что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным и сократили ее отстранение в 5,3 раза — до девяти месяцев.

Срок дисквалификации отсчитывался с октября 2022 года. Таким образом, румынская теннисистка может вернуться к соревнованиям.

Халеп во время выступления на US Open в августе 2022 года cдала пробу, в которой обнаружили запрещенное вещество роксадустат. На счету румынки 24 титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), включая победы на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. По итогам 2017 и 2018 годов румынская спортсменка возглавляла рейтинг WTA.

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      Алексей Гусев
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