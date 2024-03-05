CAS сократил четырехлетнюю дисквалификацию экс-первой ракетки мира в пять раз

CAS сократил четырехлетнюю дисквалификацию Симоны Халеп до девяти месяцев

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп успешно обжаловала четырехлетнюю дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщается на сайте CAS.

По мнению суда, Халеп смогла доказать попадание допинга в ее организм через загрязненную БАД. В CAS решили, что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным и сократили ее отстранение в 5,3 раза — до девяти месяцев.

Срок дисквалификации отсчитывался с октября 2022 года. Таким образом, румынская теннисистка может вернуться к соревнованиям.

Халеп во время выступления на US Open в августе 2022 года cдала пробу, в которой обнаружили запрещенное вещество роксадустат. На счету румынки 24 титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), включая победы на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. По итогам 2017 и 2018 годов румынская спортсменка возглавляла рейтинг WTA.