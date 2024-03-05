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12:18, 5 марта 2024Спорт

Чемпионат Франции по футболу сменит название на «Макдоналдс» Лига 1

Чемпионат Франции с сезона-2024/2025 сменит название на «Макдоналдс» Лига 1

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Чемпионат Франции по футболу с сезона-2024/2025 сменит название. Об этом сообщает RMC Sport.

Журналист Даниэль Риоло заявил, что новым спонсором турнира может стать компания «Макдоналдс». Компания готова платить за нейминговые права 20 миллионов евро в год. Турнир будет называться «Макдоналдс» Лига 1.

«Пока об этом не хотят объявлять, потому что соглашение еще только готовят. Они работают над этим», — добавил Риоло. Текущим спонсором соревнований является Uber.

В чемпионате Франции выступают два российских футболиста. Полузащитник Далер Кузев защищает цвета «Гавра», а хавбек Александр Головин представляет «Монако».

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      Дарья Коршунова
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