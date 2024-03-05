Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:32, 5 марта 2024Наука и техника

На близком коричневом карлике обнаружили облака

arXiv: на коричневом карлике в 20 световых годах от Солнца обнаружили облака

Изображение: McCarthy et al., 2024 / phys.org

Астрономы обнаружили признаки существования слоев из разнородных облаков на близлежащем космическом объекте планетарной массы, обозначенном как SIMP J013656.5+093347 (SIMP0136). Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

SIMP0136, обнаруженный в 2006 году, представляет собой объект с массой около 12,7 массы Юпитера — это, предположительно, коричневый карлик, находящийся в 20 световых годах от Солнца. Его эффективная температура (не учитывает влияние атмосферы и тепла недр) оценивается в 1100 кельвинов. Период вращения вокруг родительской звезды составляет около 2,4 часа.

На объекте также было обнаружено импульсное радиоизлучение с сильной круговой поляризацией в диапазоне 4-8 гигагерц и магнитное поле выше 2,5 килогаусса, что позволяет предположить наличие полярных сияний.

Новые наблюдения за объектом были проведены с помощью 1,8-метрового телескопа обсерватории Перкинса в штате Аризона. Ученые выявили фазовый сдвиг между кривыми блеска разных диапазонов инфракрасного излучения, что указывает на существование как минимум двух облачных слоев. Скорее всего, над слоем железных облаков находится слой форстеритовых облаков в диапазоне давлений 1,3-1,7 бара.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

      Объяснена величайшая загадка астрономии

      Верховная Рада отменила все заседания на неделе

      В России состоится уникальный концерт в честь 8 Марта

      В Азербайджане раскрыли судьбу заблудившегося армянского военного

      Российская экспедиция нашла на дне Арктики почти полсотни кораблей прошлого века

      Стало известно о новом занятии Романа Костомарова

      Россиянам предрекли сокращение рабочего времени

      Госдолг Китая рекордно вырос

      Офис Зеленского и Белый дом обсудили ситуацию на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше