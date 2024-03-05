На близком коричневом карлике обнаружили облака

arXiv: на коричневом карлике в 20 световых годах от Солнца обнаружили облака

Астрономы обнаружили признаки существования слоев из разнородных облаков на близлежащем космическом объекте планетарной массы, обозначенном как SIMP J013656.5+093347 (SIMP0136). Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

SIMP0136, обнаруженный в 2006 году, представляет собой объект с массой около 12,7 массы Юпитера — это, предположительно, коричневый карлик, находящийся в 20 световых годах от Солнца. Его эффективная температура (не учитывает влияние атмосферы и тепла недр) оценивается в 1100 кельвинов. Период вращения вокруг родительской звезды составляет около 2,4 часа.

На объекте также было обнаружено импульсное радиоизлучение с сильной круговой поляризацией в диапазоне 4-8 гигагерц и магнитное поле выше 2,5 килогаусса, что позволяет предположить наличие полярных сияний.

Новые наблюдения за объектом были проведены с помощью 1,8-метрового телескопа обсерватории Перкинса в штате Аризона. Ученые выявили фазовый сдвиг между кривыми блеска разных диапазонов инфракрасного излучения, что указывает на существование как минимум двух облачных слоев. Скорее всего, над слоем железных облаков находится слой форстеритовых облаков в диапазоне давлений 1,3-1,7 бара.

