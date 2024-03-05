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16:16, 5 марта 2024Силовые структуры

Экс-замглавы свердловского СК и экс-прокурору снизили срок по делу о коррупции

Суд смягчил наказание за коррупцию экс-замглавы свердловского СК и экс-прокурору

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Свердловский областной суд смягчил наказание бывшему заместителю главы регионального управления Следственного комитета (СК) России Михаилу Бусылко и бывшему заместителю прокурора региона Дмитрию Чуличкову по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бусылко снизили срок до 6,5 года колонии общего режима. Его действия были переквалифицированы на часть 3 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Фигуранта обязали выплатить штраф пять миллионов рублей.

Экс-прокурору Чуличкову назначили 7,5 года колонии строгого режима. Также наказание смягчили третьему фигуранту — адвокату Владиславу Вострецову. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

9 августа 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Бусылко и Чуличкову к 8,5 года и девяти годам колонии строгого режима. По версии следствия, бизнесмен Виталий Трухин обратился к адвокату Вострецову с просьбой посодействовать с возобновлением расследования уголовного дела о хищении активов металлургического завода имени Бардина.

Адвокат привлек к делу Бусылко, пообещав ему 1,8 миллиона рублей. В итоге заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков подписал постановление о возобновлении расследования. Бусылко получил взятку несколькими траншами.

18 января 2023 года суд отменил приговор Бусылко, дело направили на пересмотр из-за существенных нарушений уголовного закона.

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      Илона Палей
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