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18:25, 5 марта 2024Из жизни

Слоны затоптали возвращавшегося домой мотоциклиста

The Meghalayan: в Индии дикие слоны затоптали 42-летнего мотоциклиста

Фото: Thipwan / Shutterstock / Fotodom

В Индии стадо диких слонов атаковало пару мотоциклистов и расправилось с одним из них. Об этом сообщает The Meghalayan.

Нападение произошло в понедельник, 4 марта, в округе Западные горы Гаро, штат Мегхалая. 42-летний Джиненг Сангма поехал в деревню Селселла заключать сделку по покупке машины вместе с родственником. Мужчины передвигались на двух мотоциклах.

Возвращаясь домой поздно вечером, они наткнулись на стадо слонов, которое вышло на дорогу. Животные повели себя агрессивно и набросились на индийцев. Сангму слоны затоптали на месте, а его родственник сумел добраться до деревни, где рассказал о случившемся.

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Как уточняет издание, в последнее время в районе нападения обнаружены несколько групп слонов, которые подходят близко к поселениям. При этом сотрудники Департамента охраны дикой природы жалуются, что получают много ложных обращений о появлении животных.

«Наши команды стараются отреагировать на каждое сообщение о появлении слонов. Но мы часть получаем ложные сведения, что усложняет работу, потому что приходится спешить на место только для того, чтобы узнать, что все было враньем», — пожаловался сотрудник департамента Рупанкар Марак.

Ранее жительница Индии подверглась нападению слона, когда шла за продуктами в деревне под городом Вираджпет, штат Карнатака. 48-летняя Моллера Ратна столкнулась с животным по пути в местный магазин вечером в среду, 24 января.

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      Никита Савин
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