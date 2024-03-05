Нежелание США поставлять Украине F-35 объяснили

Полковник Кошкин: США не хотят поставлять F-35 Украине из-за их дороговизны

США не хотят поставлять Украине истребители F-35 из-за их дороговизны, считает военный эксперт, полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил нежелание Вашингтона передавать эти самолеты.

«Они не хотят поставлять, потому что это современный и очень дорогой [самолет]. Если F-16, устаревшую платформу, не передают, а заставляют искать в Европе, то про F-35 это абсолютный бред, что Пентагон хотел бы передать Украине. Там летчика обучить — это целая история. Сам по себе самолет технологии "стелс" дорогой настолько, что все, кто его покупает, говорят об этом», — сказал он.

По словам Андрея Кошкина, даже в случае передачи этих самолетов Украине, они мало повлияют на ситуацию на фронте. Это связано с тем, что для обслуживания F-35 требуется дорогостоящая инфраструктура, высококвалифицированные специалисты и пилоты.

Это последняя модель, модель «стелс». Это чрезвычайно высокая степень качества и технологии цифрового управления. Это принципиально разные машины [с F-16]. Это бред, чтобы кто-то даже сел обсуждать, чтобы подобную машину передавать Украине Андрей Кошкин военный эксперт

По словам представителя Пентагона, США не используют истребители F-35 на территории Украины. Так он отреагировал на заявление министра обороны Сингапура Нг Энг Хена о том, что эти машины искали объекты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Официальных сообщений об использовании этих самолетов в интересах Киева раньше не публиковалось.

