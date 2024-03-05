Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:08, 5 марта 2024Мир

В США ответили на вопрос об использовании F-35 на Украине

Пентагон отверг использование США F-35 на Украине

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Представитель Пентагона ответил на вопрос, используют ли США истребители F-35 на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что Вашингтон не применяет самолеты на Украине. «США не используют F-35 на Украине», — отметил представитель американского обороны.

В начале января в США исключили передачу истребителей F-35 Украине. С таким мнением выступил обозреватель National Interest (NI) Харрисон Касс.

До этого США объявили о прекращении поставок оружия и военной техники Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, что у Вашингтона закончились бюджетные средства на такие программы.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев призвал выслать из России послов ЕС после отказа от встречи с Лавровым

      В Германии оценили вероятность поставок Taurus Украине

      Стало известно о взрывах над Керчью

      В США ответили на вопрос об использовании F-35 на Украине

      Рианна снялась в нижнем белье для рекламы

      Европа захотела нарастить свое оборонное производство

      В США заявили о единстве Запада после скандала с утечкой беседы военных ФРГ

      72-летний адвокат и борец с проституцией попался с проституткой

      Захарова подтвердила встречи главы МАГАТЭ в России

      Тренер ЦСКА одной фразой оценил поражение от «Локомотива» в матче Кубка Гагарина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше