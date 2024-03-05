Фигуристка Медведева порассуждала о начале актерской карьеры

Евгения Медведева заявила, что пока не представляет себя актрисой

Российская фигуристка Евгения Медведева порассуждала о возможном начале актерской карьеры. Ее слова приводит «Спорт день за днем».

Спортсменка отметила, то пока не представляет себя в таком качестве. «Если делать, то делать хорошо. С наскока хорошо я не сделаю, я не актриса. Эмоционально на льду — да, но это не камера, которая снимает мельчайшие мимические подробности», — заявила Медведева.

Фигуристка отметила, что однажды снималась в художественном фильме в роли самой себя. Она также приняла участие в озвучке картины «Лед 3».

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и личном зачете. Россиянка не выступала на официальных соревнованиях с конца 2019 года.