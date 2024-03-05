Масштабный пожар разгорелся под Киевом

«Обозреватель»: под Киевом разгорелся пожар на площади 3 гектара

Масштабный пожар разгорелся около озера Тягле под Киевом. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Очевидцы рассказали о пламени и черном дыме в небе. По их словам, у пожарной службы нет возможности ликвидировать возгорание из-за отсутствия дороги.

По данным издания, произошло возгорание сухой травы и камыша несколькими очагами. Площадь пожара составляет около 3 гектаров. Спасатели прибыли на место происшествия, попытки потушить огонь продолжаются.