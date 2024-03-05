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08:26, 5 марта 2024Россия

ФСБ призвали проверить причастность Запада к возможному отравлению Сталина

Малинкович призвал ФСБ проверить причастность Запада к отравлению Сталина

Фото: Russian Look / Global Look Press

«Коммунисты России» призвали Генеральную прокуратуру и Федеральную службу безопасности (ФСБ) России проверить причастность западных спецслужб к смерти советского лидера Иосифа Сталина. Об этом РИА Новости заявил лидер партии Сергей Малинкович.

Он отметил, что существуют многие свидетельства возможного отравления вождя. Малинкович подчеркнул, что во вторник, 5 марта, представители партии возложат цветы к бюсту Сталина. «Мероприятие партии "Коммунисты России" состоится на Красной площади, согласно заявке, поданной в комендатуру Кремля», — разъяснил он.

Сталина не стало в резиденции в Подмосковье 5 марта 1953 года. Предположительно, причиной послужило кровоизлияние в мозг, которое могло произойти на почве гипертонической болезни и атеросклероза.

Ранее сообщалось, что художник Селим Бенсаад, правнук Сталина, обратился с открытым письмом к главе МИД России Сергею Лаврову. В нем он указал на необходимость распустить Организацию Объединенных Наций.

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      Анна Щербакова
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