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14:04, 4 марта 2024Россия

Правнук Сталина написал открытое письмо главе МИД России. О чем он попросил Лаврова?

Правнук Сталина Селим Бенсаад в открытом письме попросил Лаврова распустить ООН

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Художник Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, обратился с открытым письмом к главе МИД России Сергею Лаврову. В нем он указал на необходимость распустить Организацию Объединенных Наций (ООН).

Он заявил, что «как последний урожденный Джугашвили, правнук генералиссимуса Победы во Второй мировой войне и внук погибшего в фашистском концлагере Заксенхаузен Якова Джугашвили» готов лично поддержать МИД РФ в созыве специального заседания ООН, чтобы решить судьбу организации и «целесообразность участия в ней страны правопреемника СССР, страны победителя фашизма — России».

Бенсаад считает, что ООН доказала свою несостоятельность

По мнению внука Сталина, организация доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида наций и целых народов. Бенсаад подчеркнул, что ООН «позволяет истреблять русских» в Донбассе, а также проводит политику двойных стандартов в секторе Газа.

Фото: Mike Segar / Reuters

Пресс-атташе автора открытого письма Вадим Горжанкин указал также, что штаб-квартиру ООН следует перенести в Москву или Ялту. Он отметил, что сейчас западные дипломаты используют визовый режим для давления и лишают представителей из РФ возможности принимать участие в сессиях ООН в Нью-Йорке.

В декабре 2022 года Бенсаад также обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой реабилитировать Иосифа Сталина. По его мнению, после смерти его прадеда была развернута настоящая информационная война — «расчеловечивание», создание образа «кровавого диктатора», которая, по его словам, была организована советским лидером Никитой Хрущевым.

Специальная комиссия ООН не увидела геноцида в Донбассе

В феврале прошлого года омбудсмен Луганской народной республики (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила, что события 2022 года обозначили проблему многолетнего геноцида жителей Донбасса киевскими властями. По ее словам, «слепое» мировое сообщество много лет не замечало нарушения прав человека в Донбассе.

Спустя месяц после этого заявления независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине заявила об отсутствии доказательств геноцида на Украине. «Мы не нашли признаков, что на территории Украины имел место геноцид», — сказал председатель комиссии Эрик Месе.

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Говоря о геноциде в Газе, в январе текущего года специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе заявила, что ООН должна принять меры против проводимых Израилем противоправных действий по уничтожению палестинского народа. «Считаю весьма вероятным, что в Газе совершается геноцид», — заявила спецдокладчик.

Она подчеркнула, что по состоянию на 19 января подтвержденными жертвами противостояния на территории анклава являются 24 тысячи человек, 70 процентов из них — женщины и дети. При этом в феврале текущего года во Всемирной продовольственной программе ООН заявили о приостановке помощи в секторе Газа из-за роста напряженности и насилия. Из-за такого решения ситуация там будет ухудшаться и больше людей рискуют лишиться жизни от голода, уточнили в организации.

Зеленский призывал исключить Россию из Совбеза ООН

28 июня прошлого года президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании в Совете безопасности (СБ) ООН призвал исключить Россию из Совбеза, несмотря на то, что она является постоянным членом. Кроме того, украинский лидер заявил, что РФ нужно признать «террористическим государством». По его мнению, Москва продолжает участвовать в деятельности специализированных организаций ООН и пользуется привилегиями постоянного члена Совбеза только «из-за близорукости политиков по окончании холодной войны».

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Позднее официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубиак, отвечая на заявление Зеленского, заявила, что исключение России невозможно, так как все подобные решения принимаются через Совбез, в котором Россия обладает правом вето. В России же отметили, что такое развитие событий возможно только при роспуске организации и ее создании заново.

По словам постоянного представителя России при СБ ООН Дмитрия Полянского, Киев пытается «раскачать» и сыграть на эмоциях членов Совбеза, которые начали уставать от этой темы.

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