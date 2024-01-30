«Государства не прощают в случае нанесения такого оскорбления». В Израиле требуют пересмотреть отношения с Россией

Яир Лапид призвал пересмотреть отношения с Россией из-за позиции Москвы по Газе

Лидер оппозиции Израиля Яир Лапид заявил, что стране необходимо пересмотреть отношения с Россией из-за позиции Москвы по ситуации в секторе Газа.

Лапид отметил, что Израиль еще очень долго не сможет простить России занятую позицию. По его словам, российский лидер Владимир Путин и глава МИД страны Сергей Лавров «однозначно встали на сторону ХАМАС», называя палестинское движение «легитимной организацией».

Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления Яир Лапид лидер оппозиции Израиля

Тем не менее Израилю следует поддерживать отношения с Москвой «по причинам стратегического характера», убежден Лапид. При этом он признал, что прежних теплых отношений между странами в ближайшее время не будет.

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Россия официально осудила атаку ХАМАС

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся ракетному обстрелу, а ХАМАС вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары. Москва осудила террористическую атаку ХАМАС на Израиль. По словам Лаврова, Россия поддерживает связь только с политическим офисом организации.

В декабре ЮАР подала иск в Международный суд ООН о признании действий Израиля в секторе Газа геноцидом. Страна обвинила Тель-Авив в нарушении обязательств по Конвенции против геноцида. 26 января суд вынес официальное постановление с призывом к Израилю предотвратить возможный геноцид населения в Газе.

26 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предписание Международного суда ООН подтверждает справедливость позиции России о необходимости немедленно прекратить насилие в секторе Газа. По ее словам, позиция Москвы базируется на общепризнанных нормах международного права, а также на общечеловеческой морали.