Генерал ВСУ похвалил тактику Российской армии

Генерал ВСУ Кривонос: Российская армия постоянно меняет тактику на передовой

Вооруженные силы (ВС) России постоянно меняют тактику и активно используют дроны и минометы на передовой. Действия Российской армии похвалил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Нужно обратить внимание, что враг постоянно меняет тактику своих войск он перешел к мощной тактике, очень хорошо организовал разведку, он знает наши стыки между воинскими частями, пытается продвигаться вперед», — заявил генерал.

Кривонос добавил, что на передовой российские силы активно применяют дроны и минометы, а Вооруженные силы Украины испытывают нехватку людских ресурсов и боеприпасов.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВС России в ходе боев на левом берегу Днепра уничтожили несколько групп украинских военнослужащих. Успешные операции, по его словам, проведены возле Антоновского моста на «дачах», в Крынках и у Казачьих Лагерей.